Brexit. Parlamento britânico aprova nova estratégia de May

RTP27 Fev, 2019, 22:00 / atualizado em 27 Fev, 2019, 22:01 | Europa

Theresa May evitou uma nova derrota no Parlamento britânico com a aprovação da nova proposta para negociar o Brexit em Bruxelas | Reuters

Entretanto, uma proposta do Partido Trabalhista que habilitava o Governo a negociar mudanças na declaração política para criar, no futuro, uma "união aduaneira permanente e abrangente" com a União Europeia foi rejeitada por 323 votos contra e 240 a favor, uma margem de 83 votos.





Chumbado este plano alternativo do principal partido da oposição, a posição do Labour passou agora a ser o apoio de propostas que ofereçam ao povo britânico uma opção de saída credível subscrita pela Câmara dos Comuns, ou mesmo a opção de ficar na União Europeia.





Outra proposta, a do Partido Nacionalista Escocês (SNP), que juntamente com outros deputados da oposição - incluindo do Labour - defendia que o Reino Unido não saísse da União Europeia sem um acordo “em quaisquer circunstâncias” foi rejeitada com 324 votos contra e 288 a favor.

O maior risco para May

Na sucessão de votações da tarde de quarta-feira em Westminster, o maior risco de derrota para o Executivo de Theresa May estava na proposta de Alberto Costa. O deputado conservador propunha que o capítulo dos direitos dos cidadãos a constar no acordo de saída fosse negociado com Bruxelas, independentemente de haver um Brexit com ou sem acordo.





O resultado foi a aprovação desta proposta sem a necessidade de contar votos, ao contrário do que aconteceu com as restantes propostas.





Stephen Barclay, ministro para o Brexit, assegurou na declaração final do debate desta quarta-feira que o Governo irá encetar estas negociações, mesmo que o acordo na sua forma completa seja novamente rejeitado no Parlamento.





c/ Lusa



Com 502 votos a favor e 20 contra, os deputados aprovaram uma emenda do conservador Oliver Letwin e da trabalhista Yvette Cooper que prevê a possibilidade de pedir um prolongamento das negociações para além de 29 de março.