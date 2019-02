Brexit. Saída do Reino Unido pode ser adiada até 2021

Raquel Ramalho Lopes - RTP24 Fev, 2019, 18:43 | Europa

O jornal The Guardian avança que o período de transição de 21 meses poderá ser substituído por tempo extra para as negociações. Desta forma, o Reino Unido e a União Europeia teriam mais tempo para projetar as suas relações futuras. O objetivo deste adiamento seria também reduzir o impacto que uma eventual aplicação do mecanismo de salvaguarda para uma fronteira física na ilha da Irlanda poderia ter.





Com base em fontes diplomáticas, a União Europeia prefere oferecer prazos mais largos, de modo a evitar confrontar-se com um novo impasse no verão, no cenário de uma extensão de três meses do Artigo 50.





A forma como a primeira-ministra britânica tem gerido o processo está a deixar os líderes europeus exasperados, conforme foi admitido pelo próprio presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.









Os diplomatas em Bruxelas referem ainda que o aproveitamento do Brexit para procura de dividendos ao nível da política interna britânica estará ainda a provocar apreensão.





“Alguns dizem: Podemos ter (o modelo da) Noruega, podemos ter o Canadá, podemos ter a união alfandegária, podemos não ter a união alfandegária. Alguns deles dizem que não somos de confiança porque pensam que vamos usar o backstop para mantê-los na União Europeia para sempre, mas se olharmos para esta confusão podemos ver precisamente porque é que o backstop é necessário”, detalhou uma fonte europeia.





Um diplomata, citado pelo The Guardian, explicou ainda que “um prolongamento de 21 meses faz sentido porque iria cobrir o quadro plurianunal (o período do orçamento da União Europeia) e iria facilitar as coisas. Desde que os líderes não fiquem completamente abatidos pelo Brexit”.

Theresa May adia nova votação sobre o acordo do Brexit no Parlamento



A primeira-ministra britânica anunciou o adiamento da votação sobre o Acordo de Saída , que estava agendada para esta semana, mas garante que decorrerá até 12 de março.





Theresa May justifica a decisão com o facto de ainda estarem a decorrer negociações com a União Europeia. A primeira-ministra britânica entende que se registam avanços nas negociações.

Esta semana, a Câmara dos Comuns poderá tentar ter mais controlo sobre o processo do Brexit, quando forem votadas propostas para evitar que o Reino Unido abandone o bloco europeu sem acordo.









As negociações para eventuais alterações estão em curso, estando previsto um novo encontro entre os negociadores para terça-feira, um dia antes de os deputados britânicos debaterem e votarem o rumo a seguir.





"A minha equipa vai voltar a Bruxelas na terça-feira. Consequentemente, não teremos uma votação relevante no parlamento esta semana, mas garantiremos que esta acontecerá até 12 de março. Ainda está ao nosso alcance sair da UE em 29 de março e é isso que planeamos fazer", anunciou a líder do Governo britânico aos jornalistas, quando se dirigia para a cimeira de Sharm el-Sheik.





A deputada trabalhista Yvette Cooper propõe que se tente adicionar salvaguardas que impeçam o Reino Unido de deixar a União Europeia sem acordo. No entanto, os deputados têm de aprovar a sua proposta.

Além disso, existe ainda a pouca convicção que Theresa May consiga fazer aprovar o Acordo de Saída, negociado ao longo de 17 meses com Bruxelas e concluído em novembro, em tempo útil. O jornal refere ainda que as hipóteses de o Reino Unido sair sem acordo são, agora, “superiores a 50 por cento”.A ideia está a ser testada “nos corredores de Bruxelas. Martin Selmayr (secretário-geral da Comissão Europeia), entre outros, também gostou da ideia”, acrescenta o diplomata ao The Guardian.A líder do Governo britânico refere ainda que é possível chegar a um acordo e cumprir a data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia, dia 29 de março.Theresa May vai regressar a Westminster para atualizar os deputados sobre os avanços nas negociações, no que respeita às tentativas de alteração da proposta do mecanismo de salvaguarda de uma fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. O descontentamento dos deputados com a solução também conhecida como backstop foi determinante para o chumbo do Acordo de Saída, em meados de janeiro, por 432 dos 650 deputados."As observações do primeiro-ministro hoje tornam ainda mais vital que a Câmara dos Comuns vote por nosso projeto de lei para tentar restaurar algum senso comum a este processo", comentou Cooper em um comunicado."A primeira-ministra não está a agir de forma responsável no interesse nacional, mas os deputados de todos os quadrantes (políticos) têm de o fazer”, concluiu.