Brexit. Theresa May admite considerar extensão do período de transição

Theresa May admitiu esta quinta-feira não excluir a opção de um período de transição alargado após a saída do Reino Unido da União Europeia. A proposta, feita novamente durante a cimeira desta quarta-feira, tem sido recusada pela primeira-ministra britânica.

A cimeira desta quarta-feira, vista como a data-limite para fechar o acordo sobre a saída da União Europeia, não registou progressos nas negociações para fechar os temas em aberto.



Antonio Tajani, Presidente do Parlamento Europeu, afirmou que não foi verificada “nenhuma novidade substancial no conteúdo do discurso da sra. May”.



Face à falta de avanços no acordo sobre o Brexit, Michel Barnier comentou que “precisamos de tempo, precisamos de muito mais tempo e continuaremos a trabalhar nas próximas semanas com calma e pacientemente”.



Devido à saída desta cimeira ainda sem um acordo estabelecido e a continuação de temas em aberto, a possibilidade de ser realizada uma cimeira extraordinária em novembro foi descartada.



Um dos temas em aberto que tem dificultado a chegada a um acordo entre o Governo britânico e a União Europeia é a fronteira irlandesa. Ambas as partes apresentam propostas diferentes face ao caso da Irlanda, sendo que a UE propõe que a Irlanda do Norte permaneça na união aduaneira, enquanto o Reino Unido propõe a criação de uma zona de comércio livre.



O Conselho Europeu continua esta quinta-feira, mas com novos temas na agenda. Os líderes europeus vão discutir migrações e cibersegurança na União Europeia.



“Uma nova ideia surgiu e essa ideia, neste momento, é a opção de estender o período de transição por mais alguns meses e apenas por alguns meses. Mas o ponto é que não se espera que seja usada, pois estamos a trabalhar para garantir que a relação futura esteja em vigor até ao final de dezembro de 2020”, afirmou Theresa May ao chegar ao Conselho Europeu esta quinta-feira.“Estou confiante que é possível fazer isso e é para isso que estamos a trabalhar. Nessas circunstâncias, não haveria necessidade para qualquer medida deste tipo”, reiterou a primeira-ministra britânica.A proposta da extensão do período de transição partiu de Michel Barnier, negociador-chefe da UE para o Brexit, de forma a proporcionar mais tempo de negociações entre a União Europeia e o Reino Unido para alcançar um acordo.O período de transição pós-Brexit atualmente proposto termina a dezembro de 2020. Um aumento no período de transição por mais um ano significa que o Reino Unido mantém as regras da União Europeia.