Brexit. Theresa May tem missão de risco em Bruxelas

Mário Aleixo - RTP30 Jan, 2019, 06:24 / atualizado em 30 Jan, 2019, 09:06

Theresa May admite, todavia, que a tarefa não vai ser fácil. A primeira-ministra britânica disse ainda que quer falar rapidamente com todas as forças políticas.



Carolina Ferreira, enviada especial da Antena 1 a Londres



Do lado do maior partido da oposição, o líder trabalhista Jeremy Corbyn afirmou estar ansioso pelo encontro e acrescentou que vai levar as propostas que tem vindo a fazer desde o início.A proposta de Theresa May sobre a fronteira das Irlandas foi aprovada com uma diferença de pouco mais de uma dezena de votos: 317 a favor e 301 contra.Depois destas decisões no Parlamento britânico, o porta-voz do presidente do Conselho Europeu, citado pela agência Reuters, disse que a questão da fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte faz parte do acordo que o Reino Unido assinou com a União Europeia e não é para renegociar.Donald Tusk considera que o acordo assinado é o melhor e a única saída possível para assegurar uma saída controlada do Reino Unido da União Europeia.Já esta quarta-feira o Parlamento Europeu vai debater a situação do Brexit.