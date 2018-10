Brexit. Tony Blair defende segundo referendo no Reino Unido

Joana Raposo Santos - RTP11 Out, 2018, 17:43 / atualizado em 11 Out, 2018, 17:50 | Europa

Caso Theresa May consiga chegar a um acordo com a União Europeia, este terá ainda de ser aprovado pelo parlamento britânico, que se encontra profundamente dividido quanto a este tema.



“Ainda acredito que seja possível travar o Brexit, acho que não vai haver maioria absoluta no parlamento para nenhuma proposta trazida pela primeira-ministra”, declarou Blair, admitindo que existe uma hipótese de 50 por cento de um segundo referendo.



Alguns dos membros do Partido Conservador de May estão descontentes com as propostas que a primeira-ministra tem apresentado e o Partido Trabalhista, da oposição, já adiantou que deverá votar contra qualquer plano que seja proposto.



Nestas circunstâncias, Tony Blair defende que o país deveria poder votar novamente a favor ou contra o Brexit.



“Se houver um bloqueio no parlamento, a discussão é muito simples”, garante. “Dirão que já andam a tentar chegar a um acordo que funcione há mais de dois anos e que o parlamento vai bloquear o processo”.

“Danos económicos”

A menos de seis meses da saída do Reino Unido da União Europeia, ainda não é claro o estado em que irão ficar as relações entre aquela que é a quinta maior economia do mundo e a UE.



Blair defende que, caso o Brexit vá para a frente, a deslocação económica será tal que o Reino Unido terá de convencer os investidores a fazer negócio no país.



“Qualquer que seja a proposta para o Brexit, irá resultar em significativos danos económicos”, acrescentou. “Por que razão vamos dar a nós mesmos este problema num campo em que somos predominantes a nível global?”.



“Este é o problema com as políticas dos dois grandes partidos”, disse, referindo-se aos conservadores e trabalhistas. “Pensam que podem seguir com o Brexit e depois envolver-se em legislações sociais para tornar o capitalismo mais justo”.

“Solução draconiana”

Theresa May vai esta quinta-feira reunir-se com vários ministros britânicos para discutir o Brexit. O encontro acontece horas depois de o Partido Unionista Democrático (DUP) – o maior partido da Irlanda do Norte – ter ameaçado retirar o seu apoio caso a primeira-ministra aceite aquilo a que chama de “solução draconiana” por parte da União Europeia.



A UE propõe que apenas a Irlanda do Norte se mantenha numa unidade alfandegária com o bloco europeu, algo que a primeira-ministra considera “inaceitável” pois iria dividir o país.



May pretende evitar a imposição desta fronteira de fiscalização no Mar da Irlanda, entre a província da Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido, mas a crescente pressão para chegar a um acordo com a UE leva a acreditar que a primeira-ministra possa ceder à proposta europeia.



“Ela não irá ter o apoio do DUP mesmo que o Governo tente chantagear-nos ou forçar-nos a aceitar” um acordo proposto pela UE, garantiu Sammy Wilson, porta-voz do DUP para o Brexit.



Caso o DUP deixe de apoiar Theresa May, as probabilidades de o acordo ser aprovado no parlamento serão muito reduzidas.