Brexit. Trump ao ataque critica "excelente negócio para a UE"

Raquel Ramalho Lopes - RTP27 Nov, 2018, 11:32 / atualizado em 27 Nov, 2018, 14:47 | Europa

A primeira-ministra britânica enfrenta dias difíceis em Westminster, mas de fora do Reino Unido chegam declarações que podem agravar o tom do debate na Câmara dos Comuns.









“Neste momento, se olharmos para o acordo, (o Reino Unido) poderá não estar autorizado a negociar connosco. E isso não seria uma coisa boa. Penso que não querem isso”, declarou Donald Trump.





Esta não é a primeira vez que Donald Trump faz comentários sobre as opções políticas britânicas. Em julho, surpreendeu os britânicos ao afirmar que a intenção de Londres em ter uma relação próxima com a União Europeia "provavelmente" mataria a possibilidade de chegar a um acordo de livre comércio.

Estratégia negocial

No entanto, Downing Street sustenta ser “muito claro” que o Reino Unido vai negociar acordos de comércio com todos os países que entender. O ministro David Lidington veio de imediato denunciar a estratégia de Trump e disse que os comentários do Presidente norte-americano “não são inesperados”.











"O Presidente Trump sempre disse com toda a clareza: Ponho a América primeiro. Bem, esperaria que a primeira-ministra britânica tenha os interesses britânicos em primeiro lugar", respondeu o ministro.

Périplo e debate

Theresa May começa esta terça-feira uma campanha de proximidade dos cidadãos, para comunicar as virtudes do acordo já aprovado em Bruxelas. O País de Gales é o primeiro destino, seguindo-se a Irlanda do Norte e a Escócia, ainda esta esta semana.





c/ agências



O Presidente dos Estados Unidos considera que o texto do divórcio negociado por Theresa May com Bruxelas ameaça um acordo de comércio entre os Estados Unidos e o Reino Unido.No da seguinte, já manifestava a vontade em concluir um acordo "formidável" com os britânicos.“Os Estados Unidos são um negociador duro” e estabelecer um acordo de comércio será “desafiante”, comentou Lidington à BBC Radio 4, para depois dizer que as bases para o futuro acordo com os americanos já estão lançadas.Durante o debate na Câmara dos Comuns, na segunda-feira, Theresa May respondeu aos críticos do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, com o argumento que este vai permitir recuperar o controlo de leis, dinheiro e fronteiras.O ministro admite que o Parlamento rejeitaria o acordo para o Brexit caso a votação fosse realizada hoje. Os deputados britânicos votam a ratificação ou rejeição do documento no dia 11 de dezembro. “Se o voto fosse hoje, seria difícil ganhar, mas penso que temos tempo até lá”, afirmou Lindington.Liderado por Theresa May, o Partido Conservador ocupa 314 dos 650 lugares da Câmara dos Comuns. Precisa de reunir 320 votos para ratificar o acordo.No entanto, este cenário parece mais difícil quando o ceticismo cresce mesmo dentro da ala mais fiel a May. Esta terça-feira, o antigo ministro da Defesa Michael Fallon anunciou que vai votar contra o acordo “porque este não é um bom acordo e nós precisamos de um acordo melhor”.Considerando que o documento está "condenado", Fallon defende “o envio de negociadores para Bruxelas por dois ou três meses – ou até adiar a data de saída por mais dois ou três meses”.No entanto, Fallon considera que tirar Theresa May da liderança do Governo não vai melhorar as perspetivas para os britânicos.O gabinete de Theresa May acrescenta que a primeira-ministra está pronta para defender o acordo na televisão, num frente-a-frente com o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn. O debate está marcado para 9 de dezembro, dois dias antes da votação no Parlamento.“Vou explicar porque acho que este é um bom acordo para o Reino Unido", declarou Theresa May ao tablóide. "Estou pronta para debater com Jeremy Corbyn porque tenho um plano. E ele não tem", acrescentou.De acordo com um porta-voz dos Trabalhistas, Corbyn está ansioso para entrar em debate com May e classificou o acordo de "ato de automutilação nacional".