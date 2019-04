Brexit. "UE deve dar ao Reino Unido o tempo de que o Reino Unido precisa"

RTP08 Abr, 2019, 16:02 / atualizado em 08 Abr, 2019, 16:12 | Europa

“Nós não somos muito partidários de condicionalidades muito restritas. Já fomos vítimas dessa lógica da condicionalidade muito restrita. E, portanto, é evidente que se o Reino Unido quiser uma extensão do prazo que vá além da data das próximas eleições europeias, o Reino Unido tem de realizar eleições europeias, mas pensamos que não devemos acrescentar a essas condições [outras] condições que fossem demasiado penalizadoras da posição britânica”, afirmou no Luxemburgo o titular da pasta dos Negócios Estrangeiros.

Na perspetiva de Santos Silva, “o Reino Unido tem um problema, não propriamente com a União Europeia”, mas “consigo próprio”.“Isto é, tem de definir o que quer para o seu próprio futuro, para a sua relação futura com a UE, e, do ponto de vista português, a UE deve dar ao Reino Unido o tempo de que o Reino Unido precisa para tomar ele próprio uma decisão sobre o seu futuro”, vincou o ministro.(em atualização)