Bruxelas divulga na quinta-feira previsões económicas intercalares de inverno

06 Fev, 2019

Há três meses, nas suas previsões de outono, o executivo comunitário antecipou um abrandamento do ritmo de crescimento da economia portuguesa para 1,8% este ano, abaixo da previsão de 2,2% inscrita no Orçamento do Estado para 2019, que já constituía uma ligeira revisão em baixa do Governo face à estimativa do Programa de Estabilidade, apresentado em abril, que apontava para 2,3%.

A Comissão salientou então que, apesar de a procura interna continuar forte, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em Portugal deveria abrandar em 2019 e 2020 "face ao enfraquecimento das exportações líquidas", projetando valores abaixo dos 2% para os dois anos.

Também o Banco de Portugal, em 18 de dezembro, piorou as projeções de crescimento de Portugal, prevendo que o PIB aumente 1,8% este ano, um número que está em linha com as previsões de outono de Bruxelas.

Contudo, em 21 de janeiro, no final de uma reunião do Eurogrupo, em Bruxelas, o secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, defendeu que a previsão de crescimento de 2,2% do PIB para ano continua a ser "realista".

"As previsões têm margens de confiança e, portanto, uma previsão de 2,2% neste momento continua a ser uma previsão realista. Obviamente que o balanço de riscos em torno dessa previsão, à medida que o tempo vai passando, tem de ser analisado para perceber se os riscos estão mais do lado descendente ou ascendente. Mas a altura própria para rever as previsões é a do Programa de Estabilidade [em abril]", lembrou no dia em que o Fundo Monetário Internacional (FMI) baixou as suas estimativas para a economia mundial.

Já a nível da inflação em Portugal, Bruxelas estimou, em novembro, que subisse ligeiramente para 1,6% em 2019 e 2020, enquanto as previsões nacionais contemplavam uma taxa de 1,3% tanto este ano como no próximo.

O executivo comunitário atualizará, assim, na quinta-feira as suas previsões relativamente a estes dois indicadores, os únicos contemplados nas previsões intercalares (de inverno, em fevereiro, e do verão, em julho).

Além destas previsões intercalares, a Comissão publica previsões macroeconómicas completas na primavera e no outono, para alinhar o seu calendário com o de outras instituições, designadamente Banco Central Europeu (BCE), FMI e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

As previsões de inverno serão apresentadas na sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, às 11h00 locais (10h00 de Lisboa), pelos comissários dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, e do Euro, Valdis Dombrovskis.