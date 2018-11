Bruxelas expõe dados pessoais de milhares de autarcas

RTP07 Nov, 2018, 10:59 / atualizado em 07 Nov, 2018, 10:59 | Europa

Os dados constam de um relatório técnico feito pela Direção-Geral das Comunicações da CE (DG Connect), a que o Jornal de Notícias teve acesso e que não foi divulgado na totalidade pela Comissão Europeia. Trata-se da maior fuga de informação de dados pessoais de presidentes de câmara de que há memória.





Os factos reportam a 15 de maio deste ano, altura em que as candidaturas ao programa de wi-fi grátis nas cidades Wifi4EU foram abertas.







O Wifi4EU é um programa da Comissão Europeia para instalar pontos de acesso à internet grátis e através de redes sem fios em espaços públicos.

Moradas, números de telefone e fotocópias de passaportes e cartões de cidadão, com assinatura visível, estiveram acessíveis a qualquer utilizador da plataforma Wifi4EU, revela o JN. Todos os dados pessoais de 11.402 Câmaras da Europa que se candidataram ao Wifi4EU, entre as quais 241 de Portugal, ficaram expostos, como confirma o relatório técnico.





Por cada autarquia ficaram expostos os dados pessoais do presidente da câmara ou vereador substituto, além dos dados do funcionário público que submeteu a candidatura, como confirmou ao jornal o gabinete de Mariya Gabriel, comissária europeia para as sociedades digitais. Ficaram ainda expostos os dados de empresas de telecomunicações, já que as candidaturas tinham de especificar quem iam contratar para o serviço.







O tempo de exposição dos dados variou consoante a câmara. A partir das 12h00 do dia 15 de maio, as candidaturas foram abertas no portal www.wifi4eu.eu. Apenas as câmaras registadas se podiam candidatar e muitas já o tinham feito várias semanas antes.







O período mínimo de exposição foi de cerca de quatro horas, revela Antony Whelan, da DG Connect, num dos relatórios. O problema terá sido detetado pela segurança informática da DG Connect e quatro horas depois o site ficou offline.



"Duas vulnerabilidades"



O relatório técnico, redigido um mês depois de ter sido detetada a falha, identificou “duas vulnerabilidades” que levaram ao cancelamento da primeira fase de candidaturas do Wifi4EU. Uma delas foi a possibilidade de os utilizadores visualizarem “informação dos candidatos e fornecedores, incluindo dados pessoais”.







A outra falha detetada foi a possibilidade de que as câmaras tinham de adulterar a hora da candidatura. A atribuição de pagamentos tinha como base a regra de dar prioridade a quem se inscrevesse primeiro e por isso mesmo, as regras do jogo podiam ser adulteradas.



O Wifi4EU tem um orçamento de 120 milhões de euros até 2020. Juntas de freguesia, câmaras ou associações de municípios da União Europeia podem candidatar-se.

A versão do relatório que foi tornada pública omitia a parte da exposição de dados pessoais e apenas referia a possibilidade de adulteração da hora da candidatura.



Mais tarde, a Comissão Europeia admitiu a existência de dados expostos, mas nunca referiu quais. Os documentos a que o JN teve acesso e a própria Comissão confirmaram agora tratar-se de informação pessoal de autarcas.







O relatório concluiu que “não há sinal” de qualquer “exportação massiva de dados privados ou acessos que indiciem um ataque informático”.







De acordo com o JN, o gabinete da comissária europeia para as sociedades digitais argumenta que o caso foi de “baixa severidade”, assegurando que foram tomadas “medidas corretivas para evitar exposições deste tipo no futuro”.No entanto, Carlos Zorrinho, deputado europeu que foi o relator do projeto Wifi4EU no Parlamento Europeu, defendeu em entrevista ao JN que o “problema foi, de facto, grave” e que espera que tenha servido de lição e que não volte a acontecer.Com a primeira fase de candidaturas cancelada, tem início esta quarta-feira a nova fase do concurso para que os municípios possam, de novo, candidatar-se. A Comissão Europeia assegurou ao JN que todos os problemas da primeira fase foram resolvidos, garantindo a confidencialidade dos dados pessoais nas candidaturas.