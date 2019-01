Davos: as frases dos líderes europeus

Em Davos,no Fórum Económico Mundial, os líderes do mundo inteiro discutem o futuro. Ideias novas sobre a globalizaçao, o ambiente e questões sociais.



Angela Merkel, Chanceler Alemã, declara que "a Alemanha vê o seu futuro no interior da UE" e lamenta que "[tenhamos] todos que viver com o choque de a Grã-Bretenha querer deixar a União Europeia".



Pierre Moscovici, Comissário Europeu, alerta para "o risco de um Brexit sem acordo" que "aumentou nas últimas semanas".





O antigo Primeiro-ministro britânico apela ao segundo referendo, por considerar que "se o país votar novamente para sair, não haverá mais nada a dizer".



Da Áustria, o Chanceler Sebastian Kurtz, quer uma extensão do prazo do Brexit "mas não para lá das eleições europeias".



Mark Rutte, Primeiro-ministro da Holanda, considera-se prejudicado pela " falta total de solidariedade na questão do problema dos refugiados".



Esta reportagem faz parte do episódio número 10 do programa "Europa Minha", que pode rever em rtp.pt/play