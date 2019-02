Donald Tusk defende adiamento do Brexit como "solução racional"

Andreia Martins - RTP25 Fev, 2019, 18:15 | Europa

A primeira-ministra britânica Theresa May reuniu-se com o presidente do Conselho Europeu Donald Tusk durante a cimeira de Sharm el-Sheikh, no Egito | Francisco Seco - Reuters

A União Europeia abriu a porta esta segunda-feira a um possível adiamento do divórcio entre Reino Unido e União Europeia, tendo em conta a aproximação da data limite de 29 de março e as dificuldades de Theresa May em fazer aprovar o acordo no Parlamento.







Donald Tusk defendeu que a solução mais sensata – de forma a evitar uma saída desordenada – seria a de pedir uma extensão do prazo de saída, que termina dentro de um mês, a 29 de março de 2019.





“É óbvio que não há uma maioria na Câmara dos Comuns para aprovar o acordo. Acredito que, na situação em que estamos, um prolongamento [do prazo] seria uma solução racional”, declarou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.





As declarações foram feitas durante uma conferência de imprensa em Sharm el-Sheikh, no Egito, que acolhe esta semana uma cimeira entre a União Europeia e a Liga Árabe.





The Guardian avançava que a saída do Reino Unida poderia ser adiada até 2021, como substituição do período de transição de 21 meses. Esta solução serviria também para reduzir o impacto de um eventual backstop na ilha da Irlanda. No domingo, o jornalavançava que a saída do Reino Unida poderia ser adiada até 2021, como substituição do período de transição de 21 meses. Esta solução serviria também para reduzir o impacto de um eventualna ilha da Irlanda.





O mecanismo de salvaguarda para uma fronteira física na ilha da Irlanda é um dos pontos de maior polémica e discussão no texto do acordo, uma vez que são vários os deputados e responsáveis que consideram que esta medida coloca em causa a integridade do território britânico.

Bruxelas mantém posição oficial





Não obstante as notícias do fim de semana e a posição firmada esta segunda-feira por Donald Tusk, Bruxelas continua a apontar para uma saída a 29 de março e classifica as informações dos últimos dias como “pura especulação”.





“Uma extensão do prazo requer, em primeiro lugar, um pedido do Reino Unido, e, sem segundo lugar, exige que os 27 Estados-membros concordem de forma unânime com essa extensão. Nenhuma das duas aconteceu até ao momento”, disse a porta-voz Mina Andreeva.





A responsável reiterou ainda que o bloco comunitário vai continuar a trabalhar no pressuposto de que o Brexit vai acontecer já a 29 de março, tal como ficou definido há dois anos.





Nos últimos dias, vários líderes europeus demonstraram apoio a um possível prolongamento das negociações entre o Reino Unido e a União Europeia, apesar de ambos os lados optarem até agora por manter a versão oficial, que prevê a saída dentro de pouco mais de um mês.





A participar na conferência de Sharm el-Sheikh, o primeiro-ministro português considerou hoje que seria “desejável e saudável” evitar uma saída desordenada por parte do Reino Unido.





“Se não é possível resolver em duas semanas, damos a oportunidade para resolver em mais tempo”, disse António Costa, sem esclarecer se apoia um adiamento de dois meses ou dois anos, até 2021.



May: adiamento “não resolve o problema”





No entanto, uma eventual extensão da data limite só seria possível com um pedido de prolongamento do prazo apresentado pelo Governo de Londres, cenário que, até ao momento, parece pouco provável.





Em conferência de imprensa a partir de Sharm el-Sheikh, a primeira-ministra Theresa May mostrou-se confiante que será possível evitar esta possibilidade.







“Com base nas reuniões e conversas nos últimos dias, tenho a sensação de que vamos poder chegar a este acordo”, disse a primeira-ministra britânica.





Na conferência de imprensa, May considerou que o adiamento “não resolve o problema”.





"Ainda está ao nosso alcance sair com um acordo a 29 de março é nisso que todas as minhas energias vão estar concentradas (…) Ainda há mais trabalho por fazer, e a minha equipa estará em Bruxelas esta terça-feira a trabalhar nas garantias juridicamente vinculativas que o Parlamento do Reino Unido precisa em relação ao backstop", frisou.





No domingo, a primeira-ministra britânica anunciou que haverá uma nova votação do acordo delineado por Londres e Bruxelas, a acontecer “até dia 12 de março”, apenas duas semanas antes da data definida para a saída do Reino Unido.





De recordar que este mesmo texto final foi rejeitado na Câmara dos Comuns a 15 de janeiro, com 432 votos contra e 202 a favor.





Na semana passada, vários ministros britânicos defenderam uma extensão do prazo do Artigo 50.º, caso o acordo não seja aprovado pelo Parlamento. Entretanto, até ao final desta semana, decorre no Parlamento britânico uma nova votação de uma emenda para impedir uma saída sem acordo.