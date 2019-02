Economia. Portugueses mais otimistas mas abaixo da média europeia

Carlos Santos Neves - RTP25 Fev, 2019, 15:39 / atualizado em 25 Fev, 2019, 15:49 | Europa

Relativamente ao quadro económico do agregado familiar, 68 por cento dos inquiridos consideraram a situação “boa” ou “muito boa” | Rafael Marchante - Reuters

Portugal é ainda “um dos 13 Estados-membros que se posicionam abaixo da média europeia em termos de proporção de avaliações positivas da situação da economia nacional”, lê-se no relatório nacional do Eurobarómetro da Comissão Europeia.





A média europeia é de 49 por cento. Entre os inquiridos em Portugal, 36 por cento avaliaram a situação da economia como “boa” ou “muito boa”. Os questionários para o Eurobarómetro número 90 foram realizados de 8 a 19 de novembro de 2018.





O relatório salienta, todavia, que a proporção de avaliações positivas é, em Portugal, “consideravelmente superior à dos outros países da Europa do Sul”: na Grécia, apenas seis por cento dos inquiridos fazem uma avaliação positiva; em Espanha são 18 por cento e em Itália 20 por cento.





Por outro lado, o valor apurado no termo de 2018, lê-se ainda no relatório, é “bastante mais elevado do que os observados nos outonos de 2013 a 2016 (três, cinco, outo e 15 por cento, respetivamente) e ligeiramente superior ao do outono de 2017 (33 por cento)”.



“A tendência de lenta, mas progressiva, melhoria na avaliação que os portugueses fazem do estado da economia nacional, identificada em relatórios anteriores, é assim reforçada pelos dados recolhidos por esta vaga do Eurobarómetro”, estima-se no mesmo documento.





Relativamente ao quadro económico do agregado familiar, 68 por cento dos inquiridos consideraram a situação “boa” ou “muito boa” - a percentagem situa os portugueses como a sexta população menos otimista, sendo que a média da União Europeia foi, no outono de 2018, de 72 por cento.





Quanto a possíveis alterações da situação económica, metade dos inquiridos não expressaram expectativas de mudanças no espaço de um ano. Vinte e nove por cento afirmaram acreditar em melhorias.





O que preocupa



Saúde e Segurança Social dominavam, nos últimos meses do ano passado, as preocupações de 33 por cento dos inquiridos em Portugal. Trinta e dois por cento exprimiram preocupação com a inflação e o custo de vida.





O desemprego preocupava 27 por cento dos inquiridos, as reformas e pensões 19 por cento e os impostos 17 por cento.





Os relatores fazem notar que, no mesmo período de 2016, o desemprego “preocupava 58 por cento dos portugueses”.





As preocupações portuguesas ficam aquém da média da União Europeia em matérias relativas ao crime (quatro por cento), imigração (três por cento), ambiente, clima e energia (três por cento) e ao terrorismo (um por cento).





Já quanto ao funcionamento do regime democrático, são quase dois terços os inquiridos portugueses que se dizem satisfeitos, acima da média europeia, que é de 57 por cento. Contudo, o país permanece “bem afastado das avaliações esmagadoramente positivas observadas na Dinamarca (91 por cento)”. Tal como “da considerável insatisfação na Grécia (26 por cento)”.





“A opinião pública portuguesa está, aliás, bastante distante da de outros países da Europa do Sul, sendo a proporção de cidadãos que avaliam o desempenho de forma positiva superior à observada, como vimos, na Grécia, mas também em Itália e em Espanha”, lê-se no relatório nacional do Eurobarómetro.





“Em relação ao outono de 2017, a proporção de otimistas caiu sete pontos percentuais, enquanto a proporção de pessimistas se manteve relativamente idêntica”.“Dito isto,. Esta quebra deve ser, contudo, contrastada com o facto de que foi apenas no outono de 2016 que a proporção de portugueses satisfeitos com o funcionamento da democracia nacional voltou a ser maioritária, após um período de enorme insatisfação durante os anos da crise financeira e intervenção externa”, remata o documento.