Eleições na Baviera lançam tensão em Berlim

RTP14 Out, 2018, 22:43 / atualizado em 14 Out, 2018, 22:45 | Europa

Os Verdes ficaram em segundo lugar (17,8 por cento), e a Alternativa para a Alemanha (9,5 por cento), da área nacionalista, conseguiu entrar pela primeira vez no parlamento bávaro, enquanto os sociais democratas do SPD tiveram o pior resultado de sempre na Baviera, tendo caído para metade em relação às eleições anteriores.



A CSU precisará de criar uma coligação, o que é visto como uma humilhação para um partido habituado a governar sozinho. Esta é segunda vez, desde 1962, que a CSU perde a maioria absoluta.



“Claro que hoje não é um dia fácil para a CSU. Não conseguimos um bom resultado”, considerou Markus Soeder, o primeiro-ministro do Estado da Baviera e líder da CSU, garantindo no entanto que o partido quer formar um governo estável o mais rapidamente possível.



“O terramoto politico foi na Baviera, mas as réplicas vão ser sentidas em Berlim. A conversa será cada vez mais sobre o fim da era Merkel”, considerou Fred Kemp, presidente da organização baseada em Washington Atlantic Council, citado pela Reuters.



Sem nomear Merkel, a líder do SPD, Andrea Nahles, considerou que a “fraca performance” do governo federal em Berlim, onde o SPD tem coligação com os conservadores, foi uma das razões para o fraco resultado do partido na Baviera. “É evidente que alguma coisa tem de mudar”, considerou.