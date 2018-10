Facebook. Eurodeputados querem auditoria sobre proteção de dados

Foto: Reuters

O Parlamento Europeu diz que é fundamental proteger de influências externas e de notícias falsas as próximas eleições europeias.



Os eurodeputados querem que o Facebook autorize os organismos europeus dedicados à cibersegurança e à proteção de dados a realizar uma auditoria completa e independente da plataforma para examinar como se protegem os utilizadores.



A resolução surge depois das audições com o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e com outros representantes da plataforma sobre o escândalo Cambridge Analytica, uma consultora política que utilizou indevidamente os dados pessoais de quase 3 mil milhões de cidadãos europeus.

"Urgente combater"



Os eurodeputados recordam que os dados pessoais obtidos no Facebook “podem ter sido indevidamente utilizados” no referendo do Reino Unido sobre o Brexit e para influenciar os utilizadores durante o processo eleitoral presidencial norte-americano de 2016.



Por isso, o Parlamento Europeu realça que “é urgente combater qualquer tentativa de manipulação das eleições europeias”.



Os eurodeputados querem também que as plataformas de redes sociais identifiquem os conteúdos partilhados por sistemas automáticos, acelerem a remoção de contas falsas e colaborem com verificadores de factos independentes.



Recorde-se que quatro organizações de consumidores da Bélgica, Itália, Espanha e Portugal deram início a uma ação coletiva contra o Facebook reivindicando uma compensação financeira para os utilizadores afetados nestes países.



A reportagem é da correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves.