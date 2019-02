"Fake news". Bruxelas aperta cerco a Facebook, Twitter e Google

Carlos Santos Neves - RTP05 Fev, 2019, 11:34 / atualizado em 05 Fev, 2019, 11:55 | Europa

Sobe o tom do discurso da Comissão Europeia para com colossos do universo digital como a Google e as redes sociais Facebook e Twitter. É preciso, nas palavras do comissário europeu Julian King, “acelerar o ritmo” de implementação das medidas que estas empresas projetaram para contrariar o fenómeno das fake news - notícias falsas –, quando faltam quatro meses para as eleições europeias.A Comissão Europeia lamenta que o código de conduta não tenho sido assinado por qualquer grande grupo do universo publicitário.





“Acabou o tempo das palavras bonitas”, clamava na semana passada a comissária europeia para a Economia e Sociedade Digital, a búlgara Mariya Gabriel. Uma mensagem reforçada pelo britânico Julian King, comissário com o portefólio da União da Segurança.



Coube a estes dois membros da Comissão Juncker apresentar um primeiro balanço do código de conduta - sem força vinculativa – assinado no outono do ano passado por Google, Facebook, Twitter e Mozilla, responsável pelo browser Firefox. Ao abrigo deste instrumento, as empresas assumiram o compromisso de destrinçar conteúdos publicitários ou propagandísticos e informação, encerrando de forma célere contas tidas como falsas.



“Houve alguns progressos, nomeadamente no que diz respeito à supressão de contas falsas e à limitação da visibilidade de sites que promovam a desinformação”, admite a Comissão Europeia, para logo contrapor que se impõem “medidas suplementares” para “garantir a transparência de propagandas políticas até ao início da campanha para as eleições europeias em todos os Estados-membros da UE”.





O que se espera do Facebook



Exercício europeu

“Um Ministério da Verdade”



c/ agências

Outra exigência de Bruxelas passa pelo “acesso apropriado” aos dados dos diferentes operadores da Internet, desde logo do Facebook.A Comissão pretende agora publicar mensalmente relatórios sobre o cumprimento do. No final do ano deverá haver lugar à publicação de resultados de “uma avaliação completa”. E “se os resultados se revelarem insatisfatórios, a Comissão poderá propor outras ações, incluindo de natureza regulatória”.A rede social de Mark Zuckerberg anunciou recentemente que se prepara para implementar “novas ferramentas”, tendo em vista, precisamente, contrariar “interferências” nas eleições para o Parlamento Europeu, assim como “tornar a publicidade política mais transparente”.É sobre o Facebook que incide, neste capítulo, a maior porção dos holofotes de Bruxelas. A rede social tem sido amplamente responsabilizada por ter permitido campanhas de desinformação e mesmo manipulação do eleitorado dos Estados Unidos, alegadamente desencadeadas a partir da Rússia, na eleição presidencial de 2016, que deu a Casa Branca a Donald Trump. Assim como na campanha para o referendo sobre o Brexit.Para a Comissão, falta que o Facebook “clarifique a forma como vai aplicar as ferramentas” e reforce, em simultâneo, “a cooperação com ose a comunidade de investigadores no conjunto da UE”.Relativamente à Google, Bruxelas reprova que as respetivas ferramentas de transparência “só estejam disponíveis num pequeno número de Estados-membros”. E quanto ao Twitter apela a que este faculte “mais informações” sobre o que pretende fazer para travar os “produtores de desinformação”.Face às brechas reveladas na esteira das eleições norte-americanas e no referendo sobre a saída do Reino Unido da União, a Comissão Juncker prepara-se para levar a cabo um exercício alargado de simulação de combate às. O que deverá acontecer a dois meses das europeias, um “alvo potencial”.“Não temos serviços secretos na Comissão Europeia, mas trabalhamos com serviços secretos dos Estados-membros e, neste preciso momento em que falo, não há qualquer indício que sugira que alguém em particular está a visar as eleições europeias. Mas basta olhar para o histórico de recentes eleições em diferentes partes do mundo e para a natureza das eleições europeias, que decorrem ao longo de vários dias em pelo menos 27 Estados-membros, para perceber que são um alvo potencial”, fez notar esta terça-feira o comissário Julian King, durante um debate sobre o tema promovido em Bruxelas pelo European Policy Centre – um centro de reflexão.Na sua intervenção, citada pela agência Lusa, King assinalou que esta vertente das eleições é “motivo de grande preocupação”, pelo que “há que estar preparado”.“Planeamos realizar um exercício em finais de março, início de abril, nos diferentes Estados-membros, para treinar uma resposta a uma campanha de desinformação coordenada”, adiantou o comissário para a União da Segurança.“Essa rede de alerta rápido está a ser constituída e queremos tê-la operacional a tempo de fazer alguns exercícios antes das eleições para o Parlamento Europeu, para testar de que forma lidamos e reagimos com a propagação de campanhas coordenadas”, reforçou.Por outro lado, Julian King advertiu para a necessidade de prevenir que a Comissão Europeia seja vista “como um Ministério da Verdade”.“Precisamos de ser muito cautelosos para não seguir uma via que pode ser interpretada como censura. Se o fizermos, podemos ser acusados de ingerência na vida política interna dos Estados-membros, o que seria contraproducente”, vincou.Lançado há dois meses, o plano de ação da Comissão Europeia assenta em quatro capítulos descritos como “essenciais para reforçar eficazmente as capacidades da UE e a cooperação entre esta e os Estados-membros”: “assegurar uma deteção mais eficaz” de notícias falsas; “formular uma resposta coordenada”; atuar em “plataformas e serviços em linha”; “sensibilizar e capacitar os cidadãos”.