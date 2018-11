Governo britânico aceita acordo de Theresa May para o Brexit

O anúncio foi feito durante uma curta declaração aos jornalistas junto ao número 10 de Downing Street, residência oficial da primeira-ministra britânica.



Theresa May informou que o rascunho de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia foi aprovado "coletivamente" pelo Governo britânico ao fim de um "debate longo, detalhado e acalorado" e de "milhares de horas" de negociações.



"Acredito firmemente, com a minha mente e o meu coração, que esta é uma decisão que serve os interesses do Reino Unido", afirmou a líder britânica.



Nesta declaração aos jornalistas - que não teve direito a perguntas - Theresa May considerou que o acordo aprovado cumpre com o que foi aprovado no referendo de 2016 sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.



De acordo com o jornalista Christopher Hope, do diário britânico The Telegraph, um terço do Governo reunido esta tarde "manifestou-se contra o acordo". No total, 11 dos 29 ministros apresentaram uma visão negativa deste entendimento. "Não foi, definitivamente, uma aprovação unânime ao acordo de Theresa May para o Brexit", acrescenta o repórter.



BREAKING One third of the Cabinet spoke out against the deal tonight at the five hour long meeting - 11 out of 29 ministers in attendance. Definitely not unanimous approval for Theresa May's Brexit deal.



Na mesma noite em que o acordo foi aprovado, o Governo britânico disponibilizou o documento à imprensa. São mais de 585 páginas sobre os termos da saída do Reino Unido da União Europeia. Um outro documento com sete páginas expõe o quadro político para uma relação futura entre as partes.





Depois do anúncio de terça-feira sobre o acordo alcançado a nível técnico, as entidades europeias foram cautelosas e só hoje, após a aprovação dos ministros, se manifestaram sobre o documento.







Poucos minutos após a declaração de Theresa May, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, considerou que o esboço de acordo constitui um "progresso decisivo" na saída britânica, abrindo caminho à realização de uma cimeira extraordinária sobre o Brexit ainda durante o mês de novembro.







I have just sent a letter to @eucopresident recommending to the #EUCO #Article50 to find that decisive progress has been made in the negotiations on the orderly withdrawal of the United Kingdom from the European Union. #Brexit pic.twitter.com/7twf2adwkO — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 14 de novembro de 2018

Em conferência de imprensa a partir de Bruxelas, Michel Barnier, responsável que negociou o acordo em nome da União Europeia, considerou que o esboço deste entendimento é um passo decisivo para consumar o Brexit. Em conferência de imprensa a partir de Bruxelas, Michel Barnier, responsável que negociou o acordo em nome da União Europeia, considerou que o esboço deste entendimento é um passo decisivo para consumar o Brexit.





"Este acordo é decisivo, um passo crucial para concluir as negociações", apontou Michel Barnier, acrescentando que o caminho que falta para terminar o processo será "difícil".















O negociador-chefe do lado europeu considera que foi encontrada uma solução para a questão da fronteira entre a Irlanda do Norte, membro integrante do Reino Unido, e a República da Irlanda, Estado-membro da União Europeia que ocupa grande parte da ilha irlandesa.







"A Irlanda do Norte vai continuar no mesmo território aduaneiro do restante Reino Unido. Além disso, a Irlanda do Norte vai permanecer alinhada com as regras do mercado único, essenciais para evitar uma barreira física", acrescentou.







Michel Barnier esclareceu ainda que o chamado "backstop", um procedimento como solução de recurso - que evita a violação do Acordo de Sexta-Feira Santa, assinado em 1998 ao fim de mais de 30 anos de violência entre unionistas afetos a Londres e separatistas republicanos -, só será ativado caso a parceria futura entre Bruxelas e Londres não fique de fechada antes do final do período de transição, que termina a 31 de dezembro de 2020.







Este prazo só poderá ser prolongado uma única vez por uma duração limitada. O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, já reagiu às alíneas do acordo sobre a questão da fronteira, considerando que todas as exigências de Dublin foram respeitadas.





"Estas prioridades protegem o Acordo de Sexta-Feira Santa (...) e mantêm os beneficios para cidadãos irlandeses e britânicos, reafirmando o nosso lugar no coração da União Europeia", disse o líder do Governo irlandês.