Hard ou Soft Brexit? Deputados britânicos voltam aos votos

A principal ideia para quebrar o impasse é tentar um acordo aduaneiro com a União Europeia, o tal soft Brexit - uma alternativa menos radical do que uma saída total e sem certeza da anuência de Bruxelas.







Uma eventualidade que arrepia os brexiteers radicais, reconheceu o deputado eurocético Rees-Mogg, aos microfones da LBC Radio.

"O meu receio é que a primeira-ministra queira evitar um hard-Brexit a todo o custo e por isso estou muito preocupado que ela decida acrescentar uma união aduaneira ao acordo dela", negociado com a União Europeia e já chumbado três vezes na Parlamento, afirmou.







"Se isso acontecer, as pessoas como eu continuaremos a fazer campanha para nos retirar dessa união aduaneira", alertou Rees-Mogg logo de seguida.

A votos, segunda-feira

A escolha das opções a voto voltará a caber ao presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow.

Dois planos para um Brexit suave ganharam força nos últimos dias. Um deles, uma união aduaneira total com a União Europeia, foi derrotada quarta-feira passada por apenas oito votos e poderá vencer desta vez.







Já o Mercado Comum.2, que mantém o Reino Unido numa união aduaneira e no mercado único, sofreu alterações desde que perdeu por 95 votos, o que poderá equilibrar a balança, apesar dos trabalhistas as rejeitarem.

Gabinete dividido

O primeiro, o grupo One Nation - Uma Nação - integra, entre outros, o secretário para a Justiça, David Gauke, a responsável pela Segurança Social, Amber Rudd, o secretário para a Economia, Greg Clarck, e o secretário para a Escócia, David Mundell.







Já anunciou que vai desafiar os brexiteers mais radicais do European Research Group - ERG, Grupo de Estudos Europeus -, que inclui a líder parlamentar Andrea Leadsom. Estes receiam a escolha por um Brexit suave e prometem fazer tudo contra essa hipótese.

Entre a espada e a parede

Paciência a esgotar-se

A primeira-ministra poderá igualmente demitir-se, como prometeu a semana passada, caso o Parlamento não decida um caminho único a seguir.







Uma eventualidade que levaria o Partido Conservador a eleições antecipadas e que, de acordo com diversas fontes, é rejeitada firmemente pela maioria do seu gabinete.

A União Europeia é que está a dar sinais de que a indecisão britânica tem de ter um fim.







Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, afirmou este domingo à televisão estatal italiana RAI, que "até agora, sabemos o que o Parlamento britânico não quer, mas não aquilo que quer".

Esta segunda-feira os deputados irão votar nove alternativas ao plano de May, numa segunda ronda indicativa. De um segundo referendo, à possibilidade de saída sem acordo dia 12, há um pouco de tudo, incluindo dar ao Parlamento o poder de revogar o artigo 50, adiando o Brexit.

Para já, Theresa May parece estar mais preocupada em evitar o descalabro do seu gabinete, dividido entre radicais, ministros que apoiam um Brexit suave e os que preferem mais tempo para abandonar a União Europeia.

Dois grupos formaram-se no próprio gabinete de May, um em defesa de um Brexit suave, outro em defesa do hard Brexit.

Numa carta a May, 170 deputados conservadores, incluindo dez membros do seu gabinete, desafiaram mesmo a chefe de Governo a tirar o Reino Unido da União Europeia, "com ou sem acordo". Os dez ameaçam demitir-se, se a primeira-ministra preferir o Brexit suave ou decidir o prolongamento da data para o Brexit para lá de 22 de maio.

No domingo, pelo contrário, o secretário para a Justiça, David Gauke, afirmou que a primeira-ministra terá aceitar a possibilidade de apoiar uma união aduaneira, se a medida conseguir o apoio do Parlamento e se ao mesmo tempo os deputados voltarem a rejeitar, como na semana passada, um Brexit sem acordo.

"Não poderá ignorar a escolha", considerou Gauke. E diz que se irá demitir se May escolher um hard Brexit. "Obviamente, não seria capaz de me manter no Governo", disse.

Theresa May irá assim enfrentar mais demissões, seja qual for a escolha, quando o seu gabinete voltar a reunir-se, terça-feira. Entretanto, está a ser pressionada para autorizar liberdade de voto na proposta de união aduaneira.

"Temos tido muita paciência com os nossos amigos britânicos quanto ao Brexit, mas a paciência está a esgotar-se", avisou Juncker.