Ministro britânico do Brexit demite-se

RTP15 Nov, 2018, 09:13 / atualizado em 15 Nov, 2018, 10:16 | Europa

“Lamento dizer que, na sequência da reunião do Conselho de Ministros de ontem sobre o acordo para o Brexit, tenho de me demitir”, disse Dominic Raab. No Twitter, o ministro tornou pública a carta que enviou a Theresa May.







Raab apresenta dois motivos para justificar a saída do Executivo britânico.



Primeiro, a convicção de que o "regime regulatório proposto para a Irlanda do Norte apresenta ameaças muito reais à integridade do Reino Unidos".







Segundo, rejeita "apoiar um acordo de salvaguarda indefinido, em que a União Europeia mantém poder de veto sobre a nossa capacidade de decisão para sair. Os termos da salvaguarda equivalem-se a um híbrido das obrigações da União Aduaneira da União Europeia e do Mercado Único".





Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) 15 de novembro de 2018 Ministro para a Irlanda do Norte também pediu demissão



A demissão de Dominic Raab surge depois de o ministro de Estado britânico para a Irlanda do Norte, Shailesh Vara, ter anunciado a sua saída do cargo por não concordar com o projeto de acordo do 'Brexit' entre o seu Governo e a União Europeia.







"Não posso apoiar o acordo de retirada concluído com a União Europeia", justificou o conservador Vara na carta de renúncia postada em sua conta no Twitter. O deputado considera que o acordo deixa o Reino Unido “a meio do caminho, sem um limite de tempo que determine quando o país finalmente se tornará um Estado soberano”.







With much sadness and regret I have submitted my letter of resignation as a Northern Ireland Minister to the Prime Minister. A copy of my letter is attached.

It has been a joy and privilege to serve in the Northern Ireland Office and I will always cherish the fondest memories. pic.twitter.com/SN8j4OwhYD — Shailesh Vara MP (@ShaileshVara) 15 de novembro de 2018

O Governo britânico aprovou na quarta-feira o rascunho de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, tendo sido encontrado com a União Europeia (UE) uma solução para evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. O Governo britânico aprovou na quarta-feira o rascunho de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, tendo sido encontrado com a União Europeia (UE) uma solução para evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte.

Trabalhistas dizem que May perdeu a autoridade

O Partido Trabalhista já veio dizer que a primeira-ministra não tem condições para continuar no cargo, justificando que esta perdeu a autoridade com a saída do ministro para o Brexit.





“O Governo está a desfazer-se aos bocados perante os nossos olhos pois, pela segunda vez, o ministro para o Brexit recusou-se a apoiar o plano da primeira-ministra”, declarou Jon Trickett, membro da equipa mais próxima de Jeremy Corbyn.







“Este é o 20º ministro a pedir a demissão do governo de Theresa May nos seus primeiros dois anos de governação. Theresa May já não tem qualquer autoridade e é claramente incapaz de conseguir um acordo para o Brexit que reúne o apoio até do seu próprio Executivo, quanto mais do Parlamento e dos nossos cidadãos”, acrescentou.