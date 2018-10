Moscovici sobre deputado italiano: "cretino, provocador e fascista"

RTP26 Out, 2018, 12:15 / atualizado em 26 Out, 2018, 13:16 | Europa

Numa entrevista à televisão CNews, o comissário europeu para a Economia considerou que o comportamento do eurodeputado de extrema-direita Angelo Ciocca foi "grotesco", quando este se aproximou de Moscovici e, perante o parlamento e as câmaras de televisão, encenou o espectáculo de se descalçar e de pisar com o sapato o relatório crítico do Orçamento de Estado italiano para 2019.





Ciocca, eleito para o Parlamento Europeu pela Liga, de extrema-direita, referiu-se depois ao relatório como "uma montanha de mentiras".





A Comissão Europeia rejeitara o projecto de Orçamento apresentado pelo Governo italiano, de coligação entre a Liga e o Movimento 5 Estrelas e pedira que esse projecto fosse refeito e melhorado, no sentido de reduzir drasticamente o défice que aí se encontra previsto.