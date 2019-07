Partilhar o artigo Países do Mercosul aceleram entrada em vigor do acordo com União Europeia Imprimir o artigo Países do Mercosul aceleram entrada em vigor do acordo com União Europeia Enviar por email o artigo Países do Mercosul aceleram entrada em vigor do acordo com União Europeia Aumentar a fonte do artigo Países do Mercosul aceleram entrada em vigor do acordo com União Europeia Diminuir a fonte do artigo Países do Mercosul aceleram entrada em vigor do acordo com União Europeia Ouvir o artigo Países do Mercosul aceleram entrada em vigor do acordo com União Europeia

Tópicos:

Cimeira Mercosul Argentina, Económicas, Fernán,