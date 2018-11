Portugal quer manter acesso a águas da Noruega num futuro acordo UE/Reino Unido

Lusa26 Nov, 2018, 14:18 / atualizado em 26 Nov, 2018, 16:24 | Europa

"Até agora, o nosso principal interesse na pesca em águas do Reino Unido tem a ver - e esperemos que não haja alterações em 2019 e 2020 - com o facto de a Noruega poder aí pescar, nomeadamente, sarda e verdinho, em troca de possibilidades de pesca de bacalhau em águas da Noruega", sendo que Portugal é um dos Estados-membros que captura bacalhau em águas territoriais norueguesas, segundo fonte oficial do Ministério do Mar.

No entanto, a mesma fonte admite que "não será mesmo nada fácil" a negociação.

Diretamente, Portugal não tem qualquer quota de pesca em águas do Reino Unido.

A questão do acesso dos navios de pesca da União Europeia (UE) a águas britânicas terá que ser negociada depois de terminar o período de transição pós-`Brexit`.

Os líderes dos 27 validaram no domingo, numa cimeira extraordinária em Bruxelas, o acordo de saída do Reino Unido da UE e a declaração política da relação futura entre as partes.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, notificou por escrito hoje o parlamento britânico de que o Governo alcançou um acordo para a saída da UE, agendada para 29 de março de 2019, onde o documento deverá ser votado nas próximas semanas.