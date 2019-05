Prémio Carlos Magno entregue a Guterres é "um motivo de orgulho para todos nós"

Thilo Schmuelgen - Reuters

Esta distinção, no ponto de vista de António Costa é a prova do grande prestígio internacional de António Guterres. Um homem de compromissos, à frente das Nações Unidas, em que é preciso “reforçar os multilateralismos e criar um mundo mais solidário, que respeite o Estado de direito, reforçar as Nações Unidas e criar a necessidade de não nos fecharmos sobre nós próprios”, refere.





O prémio Carlos Magno, Karlspreis em alemão Internationaler Karlspreis der Stadt Aachen, e desde 1988 designado como Internationaler Karlspreis zu Aachen), é um prémio entregue anualmente pela cidade de Aachen, na Alemanha, a figuras de destaque e mérito no contributo para a União Europeia.