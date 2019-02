Reino Unido. "Intolerância" e Brexit fraturam trabalhistas e conservadores

RTP22 Fev, 2019, 11:28 / atualizado em 22 Fev, 2019, 11:32 | Europa

Labour. “O Partido Trabalhista tem sido a minha vida, por isso esta foi a decisão mais difícil que alguma vez tive de tomar mas, para ser honesto, a verdade é que fiquei envergonhado do Partido Trabalhista sob [a liderança de] Jeremy Corbyn”, declarou ao Foi com palavras duras que Ian Austin justificou a decisão de deixar a militância do. “O Partido Trabalhista tem sido a minha vida, por isso esta foi a decisão mais difícil que alguma vez tive de tomar mas, para ser honesto, a verdade é que fiquei envergonhado do Partido Trabalhista sob [a liderança de] Jeremy Corbyn”, declarou ao jornal Express & Star





O deputado argumentou que se filiou no Partido Trabalhista em Dudley há 35 anos para combater o racismo. “Nunca acreditaria que iria sair do Partido Trabalhista hoje, porque o racismo é errado”, acrescentou, em alusão à alegada permissividade do líder a atitudes antissemitas nas fileiras do partido.





Brexit pode levar a rebelião tory

Por outro lado, dezenas de deputados conservadores estão preparados para votar contra o Governo, tendo em vista evitar a possibilidade de uma saída da União Europeia sem acordo.





De acordo com a BBC , podem ser mais de 30 os deputados – normalmente leais a Theresa May – que se preparam para uma rebelião, caso a “intransigência” dos partidários do Brexit conduza a uma nova rejeição do Acordo de Saída da primeira-ministra no Parlamento.





Os deputados temem prejuízos para os negócios e mesmo o caos nos portos.

“É terrível que uma cultura de extremismo, antissemitismo e intolerância esteja a expulsar os bons deputados e pessoas decentes que dedicaram a sua vida” ao partido, considerou.“A dura verdade é que o partido é mais duro com as pessoas que se queixam do antissemitismo do que com os antissemitas”, sublinhou.Argumentando que “nunca poderia pedir aos eleitores locais para votarem em Jeremy Corbyn para primeiro-ministro", Ian Austin nota que o atual líder transformou “completamente o que era um partidonum partido totalmente diferente, com valores muito diferentes”. Austin diz mesmo que o Partido Trabalhista foi tomado pela extrema-esquerda.Austin não tenciona, por agora, aliar-se ao Grupo Independente no Parlamento britânico. O novo movimento foi lançado, segunda-feira, por sete deputados do, ao qual se juntou um oitavo trabalhista e três deputadas conservadoras na quarta-feira.Deputado desde 2005 e antigo subsecretário de Estado, Austin apoia o Acordo do Brexit da primeira-ministra Theresa May e não defende a realização de um segundo referendo, o que o coloca em desacordo com os restantes membros do Grupo Independente.Um porta-voz do Partido Trabalhista disse que o“lamenta” a decisão de Ian Austin e apela a que renuncie ao cargo de deputado."Ele foi eleito deputado trabalhista no Parlamento e a atitude mais democrática é renunciar ao cargo e deixar que as pessoas em Dudley decidam quem deve representá-lo", comentou.O grupo, que inclui tanto partidários da saída como da permanência na União Europeia, poderá apoiar soluções alternativas caso a nova versão do Acordo não reúna a maioria dos votos na Câmara dos Comuns.A primeira-ministra terá já sido avisada, referiu o vice-presidente Andrew Percy à BBC.O executivo de Theresa May classifica de “produtivas” as conversações em Bruxelas, sobre uma solução para o mecanismo de salvaguarda de uma fronteira na ilha da Irlanda.No entanto, o Governo continua a recusar descartar a possibilidade de uma saída sem acordo, caso os deputados pela segunda vez rejeitem o entendimento negociado com Bruxelas.O debate parlamentar em torno do Brexit regressa em força na próxima quarta-feira, caso o Reino Unido e a União Europeia ainda não tenham anunciado progressos nas soluções legais alternativas que os britânicos procuram.De acordo com o Brexit Delivery Group, citado pela BBC, "numerosos" deputados conservadores estão prontos a apoiar uma alteração apresentada pelo ex-ministro Oliver Letwin e pela trabalhista Yvette Cooper que visa dar ao Parlamento a oportunidade de adiar o Brexit, evitando deste modo a saída sem acordo.Também alguns ministros poderiam apoiar a alteração, o que representaria um desafio direto à autoridade de Theresa MayO Reino Unido vai abandonar a União Europeia no dia 29 de março.