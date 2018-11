WiFi4EU. Bruxelas garante que não houve fuga nem manipulação de dados de autarcas

RTP07 Nov, 2018, 14:40 / atualizado em 07 Nov, 2018, 14:43 | Europa

De acordo com o JN, morada, telefone, cartão do cidadão e passaporte de milhares de políticos europeus estiveram acessíveis na internet devido a uma falha de segurança no concurso de wi-fi grátis nas cidades, promovido pela Comissão Europeia. O JN cita um relatório técnico feito pela Direção-Geral das Comunicações da CE (DG Connect), a que teve acesso.





Comissária garante que não houve fuga de dados

Margrethe Vestager, comissária europeia para a Concorrência, garante que "não houve fuga nem cópia de dados" com a falha de segurança informática do programa WiFi4EU. Em conferência de imprensa na Web Summit, que decorre em Lisboa, Vestager foi questionada sobre a notícia e reforçou a posição já assumida por escrito pela Comissão Europeia.







"Os dados ficaram em segurança", acrescentou a comissária.





O portal foi relançado esta quarta-feira, ao meio dia, hora de Lisboa. A Comissão garante que irá “preparar cuidadosamente as próximas etapas, incluindo uma análise aprofundada do sistema informático”, para garantir que os dados privados “permanecem seguros”.







De acordo com o JN, o gabinete da comissária europeia para as sociedades digitais já tinha argumentado que o caso foi de “baixa severidade”, assegurando que foram tomadas “medidas corretivas para evitar exposições deste tipo no futuro”.







Bruxelas argumenta, em reação, que a manchete do JN, com o título “Bruxelas expõe dados pessoais de autarcas portugueses” está “errada”, considerando que “não houve qualquer fuga nem manipulação de dados, nem de autarcas portugueses nem de outros autarcas da UE, que se candidataram ao primeiro convite à apresentação de propostas WiFi4EU”, “tal como a Comissão afirmou no seu relatório de segurança publicado em agosto”.Em comunicado, a Comissão Europeia admite, no entanto, que no dia em que ocorreu o problema de segurança, 15 de maio de 2018, “fomos informados por uma empresa de pirataria informática ética () de que, devido a uma vulnerabilidade do nosso sistema, esta tinha sido capaz de aceder a dados e documentos armazenados na nossa base de dados”.A Comissão garante ter realizado uma análise da situação e concluído “que não houve fuga nem manipulação de dados no portal WiFi4EU, nem qualquer ataque malicioso foi dirigido ao nosso sistema informático”.Para Margrethe Vestager, "o lado mais problemático é que uma força amigável consegui ter acesso aos dados e depois alertou os responsáveis pelos serviços, para dizerem que este sítio não é suficientemente seguro"."Agora tudo ficou resolvido e a nova versão, que penso que esteja disponível hoje, é tão segura como deve ser".O relatório concluiu, de acordo com o jornal, que “não há sinal” de qualquer “exportação massiva de dados privados ou acessos que indiciem um ataque informático”.