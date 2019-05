Bruxelas quer mais transparência nos preços da cadeia de abastecimento alimentar

Lusa22 Mai, 2019, 12:22 | Europa-Comissão Europeia

As medidas propostas abrangem os setores da carne, dos ovos, dos produtos lácteos, dos frutos e produtos hortícolas, das culturas arvenses, do açúcar e do azeite.

A consulta pública à proposta de maior transparência abre hoje e decorrerá durante quatro semanas.

As medidas baseiam-se nos sistemas e procedimentos existentes de recolha de dados, utilizados pelos operadores e pelos Estados-membros para comunicar informações de mercado a Bruxelas, cujo âmbito de aplicação é alargado.

Para o executivo comunitário, as diferenças de preços de compra e venda podem proporcionar informações sobre os custos intermédios -- como transportes, seguros, armazenagem, etc. -- entre o vendedor e o comprador, visando reforçar o papel do agricultor na cadeia de abastecimento alimentar.

Em comunicado, a Comissão Europeia defende que "uma maior transparência permite apoiar melhores decisões empresariais e reforça a confiança numa relação justa entre as diversas fases da cadeia de abastecimento alimentar".

O acesso a informações atempadas e facilmente acessíveis sobre a evolução do mercado é também fundamental para a concorrência eficaz nos mercados mundiais, salienta ainda a Comissão.

"O reforço da transparência do mercado permitirá um acesso equitativo e uma maior clareza quanto à informação sobre os preços, tornando a cadeia alimentar mais justa e equilibrada", disse o comissário europeu para a Agricultura, Phil Hogan.

Cada Estado-membro será responsável pela recolha dos dados relativos aos preços e ao mercado.