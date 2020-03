Bruxelas recomenda Procedimento por Défice Excessivo contra Roménia

Segundo Bruxelas, "a Roménia falhou o cumprimento dos critérios do défice" previstos no Tratado, pelo que se justifica a abertura de um Procedimento por Défice Excessivo, opinião que, assinala, foi partilhada pelo comité económico e financeiro, num parecer adotado em 24 de fevereiro passado.

O executivo comunitário aponta que cabe agora ao Conselho de Ministros das Finanças da UE (Ecofin) decidir a existência de um défice excessivo na Roménia e adotar a recomendação hoje também formulada pela Comissão relativamente ao caminho de ajustamento e data limite para que Bucareste corrija a situação.

A Comissão Europeia estima, com base nas suas recentes previsões económicas de inverno, que a Roménia tenha registado um défice público de 4,0% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019 e que este suba para 4,9% em 2020 e para 6,9% em 2021, muito acima do valor de referência de 3% inscrito no Pacto de Estabilidade e Crescimento.

Bruxelas aponta que "o aumento previsto no défice deve-se em grande parte a aumentos significativos das pensões".

Atualmente, nenhum Estado-membro está sob Procedimento por Défice Excessivo, a vertente punitiva do Pacto de Estabilidade, depois do encerramento do procedimento contra Espanha, no verão de 2019.