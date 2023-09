No discurso anual ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo, Ursula Von Der Leyen abriu uma nova frente de batalha com a China por causa dos veículos elétricos chineses que estão a inundar o mercado europeu.

Sem se comprometer com datas, Ursula Von Der Leyen foi clara ao dizer que o futuro do projeto europeu não pode ser concretizado sem a Ucrânia e os restantes países do alargamento. A reportagem é de Duarte Valente e Rui Manuel Silva, em Estrasburgo.