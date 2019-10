Elisa Ferreira aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Regional

Foto: EPA/DR

A próxima Comissária Europeia tinha enfrentado, ontem, uma audição decisiva, onde recusou a ideia de que concorda com os cortes estimados em dez por cento, no envelope financeiro para a política de coesão.



Agora, Elisa Ferreira recebe luz verde, por parte do Parlamento Europeu, como nos conta a correspondente da Antena 1, Andrea Neves.



Mas nem todos os candidatos a comissários passaram pelo crivo dos eurodeputados. Foi o caso da Hungria e da Roménia, devido a um conflito de interesses.



Elisa Ferreira passou e tem agora todas as condições para integrar o próximo executivo comunitário, liderado pela alemã Ursula von der Leyen.