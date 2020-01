Não estamos a apontar o dedo a nenhuma empresa, assegura Comissão Europeia

A Comissão Europeia vincou não querer "apontar o dedo" nem afastar a Huawei do desenvolvimento das redes móveis de quinta geração (5G) da União Europeia (UE) com as recomendações hoje feitas, mas notou que "os riscos existem".