Nova Comissão Europeia sem salário mínimo europeu na agenda

Lusa01 Out, 2019, 11:07 | Europa-Comissão Europeia

Schmit, que pertence à família política socialista europeia e já foi ministro do Trabalho e da Economia Social no Luxemburgo, está indicado para a pasta do Emprego na futura `comissão van der Leyen`.

Na audição perante a comissão do Emprego do PE, o luxemburguês salientou que irá bater-se pela aplicação de padrões mínimos com vista a reduzir as disparidades na União Europeia (UE), mas deixou claro que não pode haver um salário mínimo igual comum a todos os Estados-membros, salientando que a nova Comissão Europeia não irá definir um quadro europeu de salários mínimos.

Segundo o gabinete estatístico da UE (Eurostat), 22 dos 28 Estados-membros têm salários mínimos brutos que, desde janeiro, vão dos 286 euros, na Bulgária, até aos 2.071 no Luxemburgo, passando pelos 600 euros, em Portugal.

A comissária designada por Portugal é Elisa Ferreira, com a pasta Coesão e Reformas.