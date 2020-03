Pós-Brexit: como estão a correr as negociações entre a União Europeia e o Reino Unido?

Fotografia: Reuters

A União Europeia e o Reino Unido iniciaram as negociações sobre as relações futuras relativas ao Brexit. Apesar da complexidade do acordo, o governo britânico exige que o período de transição acabe no fim de 2020. Michel Barnier lidera as discussões do lado europeu e David Frost encabeça a equipa do lado britânico. As rondas de negociações serão realizadas alternadamente em Bruxelas e no Reino Unido.