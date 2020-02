Orçamento europeu é a "tarefa mais importante" da Presidência croata da UE

Fotografia: Embaixada da Croácia em Portugal

A Croácia assumiu a Presidência rotativa do Conselho pela primeira vez desde que aderiu à União Europeia. No topo da agenda está o orçamento europeu, o alargamento da União e um novo acordo para as migrações. Para marcar a ocasião, a nova Embaixadora da Croácia em Portugal inaugurou a exposição de um conhecido artista croata. Apesar de estar em Portugal há apenas dois meses, a Embaixadora quis discursar e responder às perguntas dos jornalistas em português