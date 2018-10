Caso Bygmalion. Nicolas Sarkozy perde recurso e enfrenta julgamento

25 Out, 2018, 11:45 | Europa-França

Nicolas Sarkozy, ex-Presidente francês e antigo representante do UMP, vai enfrentar o julgamento referente ao caso Bygmalion. O Tribunal de Recurso de Paris anunciou esta quinta-feira que o pedido de recurso de Sarkozy contra a decisão de ir a julgamento foi recusado.



Apesar da decisão tomada pelo Tribunal de Recurso, Nicolas Sarkozy pode ainda contestar perante o Tribunal de Cassação. De acordo com a Agence France Press, Thierry Herzog, advogado do antigo Presidente, afirmou que “uma vez que esteja ciente do julgamento, é claro, vou recorrer para o Tribunal de Cassação”.



Nicolas Sarkozy foi chamado a julgamento em fevereiro de 2017, enfrentando acusações de ter ultrapassado o limite autorizado de despesas na campanha das presidenciais de 2012.



O caso Bygmalion envolve o partido de Sarkozy, conhecido como UMP na altura do escândalo, e a empresa de comunicação Bygmalion. O partido é acusado de ter organizado um esquema de faturas falsas, em conjunto com a Bygmalion, de forma a encobrir os gastos feitos durante a campanha eleitoral de 2012, na qual Nicolas Sarkozy enfrentou François Hollande.



As acusações apontam para despesas feitas na campanha do UMP que ultrapassam em mais de 20 milhões de euros o limite autorizado. Em França, o limite de despesas autorizadas em campanha eleitoral é de 22,5 milhões de euros. A empresa Bygmalion alegadamente ajudou o partido de Sarkozy na emissão de faturas falsas, não apresentando o valor real das despesas, o que permitiu os gastos elevados.



A investigação do caso do alegado financiamento ilegal da campanha para as presidenciais de 2012 foi aberta em 2014. Até ao momento, Sarkozy nega as acusações. Para além de Nicolas Sarkozy, outras 13 pessoas enfrentam julgamento.

O alegado financiamento líbio



Esta não é a única acusação que Nicolas Sarkozy enfrenta. O antigo Presidente francês é acusado de ter aceitado financiamento ilícito por parte de Muammar Khadafi, antigo líder líbio, durante a campanha de 2007.



O caso do financiamento ilícito líbio veio a público através da divulgação de um documento líbio em 2012, no site Mediapart. Este documento abordava o dinheiro entregue para financiar a campanha de Sarkozy.



Nicolas Sarkozy encontra-se neste momento aposentado da carreira política.