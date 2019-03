Polémica na Hungria. Órban retira cartazes contra Juncker

O partido de Viktor Órban, Fidesz, faz parte do mesmo grupo político no Parlamento Europeu que o partido de Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia.





Ainda assim, o assento comum no Partido Popular Europeu (PPE) não impediu o Primeiro-ministro húngaro de lançar uma campanha publicitária contra Juncker.









Os cartazes que inundaram Budapeste tiveram eco em Bruxelas, com vários membros do PPE a pedir a expulsão do Fidesz. A discussão está marcada para a próxima reunião do grupo, dia 20 de março.





O partido de Órban já anunciou a retirada dos cartazes e a suspensão de uma futura campanha contra Timmermans.