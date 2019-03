Brexit: Miguel Viegas debate com jovens em Paris

Para se juntar jovens a um domingo de manhã, nada melhor do que organizar um brunch. A refeição entre o pequeno-almoço e o almoço foi inventada pelos britânicos e permitiu aos residentes da Casa de Portugal em Paris, entrar no espírito da discussão que se seguia.



Debateram o Brexit e os impactos da saída do Reino Unido da União Europeia com o eurodeputado comunista Miguel Viegas. E admitem que este é um tema que os preocupa.



A saída do Reino Unido será histórica, por ser a primeira vez que um país deixa a União Europeia. O eurodeputado Miguel Viegas espera que Bruxelas aproveite a oportunidade para repensar as suas políticas, até pelo impacto financeiro considerável que o Brexit terá no orçamento comunitário.



Esta reportagem faz parte do programa "Europa Minha", que pode rever aqui.