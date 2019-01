Invest EU: aprovado financiamento para Portugal

O Parlamento Europeu aprovou o orçamento de 700 mil milhões de euros para o novo programa InvestEU, um substituto do Plano Juncker.



No entanto, os Estados Membros que violem o Estado de Direito podem deixar de ter acesso aos fundos. A proposta foi aprovada pelo Parlamento Europeu em Bruxelas mas, para ser posta em prática, necessita da unanimidade no Conselho Europeu, onde a Polónia e a Hungria podem vetar o programa.



