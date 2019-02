"MEP Awards 2019" elege para finalista o eurodeputado José Inácio Faria

Os Prémios [Membros do Parlamento Europeu] pretendem reconhecer o trabalho e a dedicação dos elementos do Parlamento Europeu e simultaneamente, celebrar as suas conquistas dentro de uma grande variedade de áreas.





Eurodeputado José Inácio

Créditos: European Union 2014



O júri, constituído por seis personalidades da publicação "The Parliament Magazine's", de organizações não governamentais e do Comité Económico e Social da União Europeia, decide esta segunda-feira o vencedor. A cerimónia do "MEP Awards 2019" decorrerá no dia 20 de Março em Bruxelas,