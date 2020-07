PE defende redes transeuropeias de energia alinhadas com objetivos climáticos

Numa resolução hoje aprovada em plenário com 548 votos a favor, 100 contra e 40 abstenções, os eurodeputados recomendam que a proposta de revisão das orientações para as redes transeuropeias de energia, que o executivo comunitário deverá apresentar até ao final do ano, deve ter em conta as metas energéticas e climáticas da União Europeia para 2030, o compromisso a longo prazo relativo à descarbonização e o princípio do primado da eficiência energética.

O PE quer ainda que a Comissão proponha orientações transitórias sobre as despesas no âmbito do Mecanismo Interligar a Europa e sobre a seleção de projetos para a quinta lista de projetos de interesse comum (PIC), para assegurar que as despesas e a seleção sejam compatíveis com os compromissos assumidos no quadro do Acordo de Paris.

Os parlamentares insistem que a UE necessita de infraestruturas energéticas modernas e de alto desempenho, que estejam preparadas para o futuro, que sejam eficientes em termos de custos e que possam garantir a segurança do abastecimento energético, incluindo uma diversificação das rotas, das fontes e dos fornecedores.

A energia tem um papel central na transição para uma economia com emissões nulas de gases com efeito de estufa até 2050 e as RTE-E dizem respeito aos setores da eletricidade e do gás natural, visando a criação de um mercado único da energia e a segurança dos aprovisionamentos.