Presidente do PE diz que UE só será credível se responder ao desafio migratório

"Só seremos um ator global credível se mostramos que somos capazes de enfrentar um dos maiores desafios estruturais que o mundo enfrenta atualmente, se mostrarmos que, em conjunto, conseguimos gerir as nossas fronteiras externas", sublinhou David Sassoli.

O presidente do Parlamento Europeu referiu que não se deve esquecer que, "por trás dos números", estão "pessoas e histórias", que devem estar na base de "todas as políticas eficazes sobre a migração e o asilo", e que a UE "deve acolher" as pessoas "que lhe pedem proteção".

"Fazer com que a Europa se torne um ator global, consciente da sua força, vem do facto de ser uma grande potência económica, mas também de ser um modelo, de respeitar a democracia, de respeitar a dignidade de todos os seres humanos", referiu David Sassoli.

Enumerando um conjunto de diretivas que irão guiar o PE nas negociações com o Conselho da UE sobre o novo Pacto para as Migrações e Asilo, Sassoli referiu que, além de uma maior "distribuição de responsabilidade entre os Estados-membros", deve também ser estabelecido "um sistema de regras partilhadas para o salvamento no mar".

"[Deve ser desenvolvido] um sistema de regras partilhadas para o salvamento no mar e o desembarque, sem criminalizar quem salva [essas vidas], porque estão a fazer isso em nosso nome, em nome dos nossos valores", sublinhou o presidente do PE.

Sassoli frisou ainda que é necessário um "trabalho comum das forças de polícia e de inteligência para desmantelar as organizações criminosas" que operam nas rotas migratórias e a criação de parcerias com "países de origem e trânsito de fluxos migratórios".

"Precisamos de parcerias globais, transparentes e sujeitas a controlo democrático (...) que não se concentrem [apenas] na imigração, mas que envolvam estrategicamente vários setores (...) e que permitam criar percursos regulares e controlados para uma migração regular por razões de estudo e de trabalho", frisou.

Sassoli concluiu referindo que, para tal, a "África será um parceiro estratégico".

"A nossa relação com África é o desafio geopolítico que a UE deve, sem qualquer dúvida, aceitar. Senão, isso será feito por outros", apontou o presidente do PE.

A conferência organizada hoje pelo Parlamento Europeu reúne eurodeputados e deputados nacionais para discutir os desafios relativos ao asilo e às migrações na Europa e procura dar início a um processo de discussão entre parlamentos sobre a questão.

A sessão de hoje é feita sob o auspício do trio das presidências alemã, portuguesa e eslovena do Conselho da UE e conta nomeadamente com uma alocução do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, mas também da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

TEYA // FPA