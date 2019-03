UE lança combate à desigualdade de género

Um estudo do Fórum Económico Mundial conclui que vão ser precisos 61 anos para homens e mulheres serem tratados da mesma forma na Europa.



A eurodeputada Liliana Rodrigues, que integra o Comité dos Direitos das Mulheres e Igualdade de Género, foi à Casa de Portugal, em Paris, explicar o que está o Parlamento Europeu a fazer para acelerar o processo.



Representantes de várias associações lusófonas partilharam experiências sobre as desigualdades que ainda persistem entre homens e mulheres.



Esta reportagem faz parte do programa “Europa Minha”, que pode rever aqui.