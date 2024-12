Durante oito anos, a Polónia foi governada pelo PiS, o Partido Lei e Justiça, de extrema-direita. Um ciclo político que Donald Tusk pôs fim no final de 2023.



Um ano depois, o Terra Europa foi perceber os avanços dados no país, em matéria de liberdade de imprensa e direitos sociais. No último ano, a Polónia subiu quase vinte lugares no ranking mundial de proteção do jornalismo independente, segundo os Repórteres Sem Fronteiras.