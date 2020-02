Bruxelas ameaça Portugal com Tribunal por não aplicar lei de qualidade do ar

Ao anunciar o envio de um "parecer fundamentado" a Portugal - o segundo e último passo de um processo de infração a um Estado-membro por incumprimento da legislação comunitária antes do recurso ao Tribunal de Justiça -, a Comissão insta as autoridades "a proteger a população contra a poluição atmosférica".

"O sistema nacional deve, com fiabilidade, medir, informar o público e comunicar a gravidade da poluição atmosférica. Os valores-limite relativos ao dióxido de azoto (NO2) são ultrapassados em várias zonas, ao passo que os dados disponíveis mostram a ineficácia das medidas tomadas para reduzir a poluição atmosférica", aponta o executivo comunitário.

A Comissão justifica hoje o envio de um parecer fundamento a Portugal "uma vez que o país ainda não cumpriu as suas obrigações".

"Portugal dispõe de dois meses para responder e tomar as medidas necessárias para estabelecer o bom funcionamento do sistema de controlo da poluição atmosférica. Se Portugal não atuar no prazo de dois meses, a Comissão pode decidir submeter o caso ao Tribunal de Justiça da União Europeia", adverte Bruxelas.