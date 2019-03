Europeias. "Perder um eurodeputado seria um mau resultado"

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Rui Rio, em entrevista esta manhã à Antena 1, sublinha que um resultado positivo passa por melhorar os 26,7 por cento dos votos, obtidos nas eleições de 2014.



O PSD tem neste momento seis eurodeputados, no Parlamento Europeu, e Rui Rio pretende melhorar esta representação.



O presidente social-democrata contesta ainda as acusações de António Costa, de que a lista do PSD simboliza o passado, lembra a número dois é uma jovem de 30 anos, Lídia Pereira, e que este é um sinal de renovação e refere que o PS olha para os seus candidatos europeus como desempregados políticos.



O presidente social-democrata voltou a declarar encerrada, a polémica em torno de Mota Amaral e da presença do PSD Açores na lista às eleições de Maio.