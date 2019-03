Portugal: UE assegura biodiversidade nos Açores

A conservação da biodiversidade marinha da Macaronésia, o conjunto dos arquipélagos Açores, Madeira e Canárias, é uma prioridade para a União Europeia.

Graças a uma parceria entre Portugal e Espanha, as autoridades locais criaram programas de monitorização para desenvolver metodologias comuns com o apoio de fundos europeus.O projeto "Mistic Seas" é coordenado pelo governo regional dos Açores. Seis instituições públicas e 11 equipas de investigadores colaboram em Portugal e Espanha.O objetivo das autoridades locais é implementar um modelo de coordenação para facilitar a aplicação das diretivas europeias.