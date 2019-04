Brexit. Parlamento força Theresa May a pedir prolongamento do prazo de saída

RTP04 Abr, 2019, 08:50 / atualizado em 04 Abr, 2019, 09:01 | Europa-Reino Unido

Theresa May deve reunir hoje de novo com o líder da oposição para negociar uma saída para o impasse do Brexit | Hannah Mckay - Reuters

O debate na câmara alta do Parlamento britânico acontece depois de ontem à noite a Câmara dos Comuns ter aprovado um projeto de lei para obrigar o Governo de Theresa May a pedir um novo prolongamento do prazo de saída da União Europeia. O projeto de lei foi aprovado com uma diferença de apenas um voto. 313 deputados votaram a favor e 312 votaram contra.



O projeto obriga o Governo britânico a pedir junto da União Europeia uma extensão do artigo 50 do Tratado de Lisboa. Um pedido que tem de acontecer antes de 12 de abril, data fixada por Bruxelas para que o Reino Unido saia da União Europeia sem acordo.



Depois da aprovação na Câmara dos Comuns, o projeto de lei terá de passar pela Câmara dos Lordes. Uma discussão que começa esta manhã.





Soube-se entretanto que a primeira-ministra britânica e o líder da oposição vão estar reunidos, de novo, esta manhã, isto depois de um encontro inconclusivo entre os dois na quarta-feira.



Theresa May e Jeremy Corbin estão em conversações com vista a um entendimento para resolver o impasse do Brexit.