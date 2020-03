Marido de vítima de terrorismo no Reino Unido: devemos "valorizar o que temos em comum"

A deputada britânica Jo Cox tinha 41 anos quando foi assassinada em 2016 por um terrorista de extrema-direita. Em entrevista ao "Europa Minha", o marido Brendan Cox explicou o que o levou a criar uma instituição para familiares de vítimas de terrorismo, cujo objetivo é também obrigar as autoridades britânicas a lidar com um dos maiores desafios do século XXI.