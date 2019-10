Ups. Prazo do Brexit à vista

Cada vez mais perto do fim do mês, para quando está marcado o Brexit, e ainda sem acordo à vista, os líderes europeus parecem ter perdido em definitivo a paciência com o PM britânico: Boris Johnson recebeu, esta semana, uma chuva de repreensões vinda das instituições europeias. É o momento "Ups" do Europa Minha.