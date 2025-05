No Parlamento espanhol, Pedro Sánchez lamentou que o apagão se tenha transformado num debate ideológico entre os que defendem a energia nuclear e as renováveis.



Perante os deputados, o Presidente do governo admitiu que vai levar tempo até se perceber o que aconteceu no dia 28 de abril. De momento, estão a ser analisados 756 milhões de dados que foram gerados durante o período do blackout na Península Ibérica.



Reportagem da correspondente da RTP em Madrid, Ana Romeu