Braço de ferro da Polónia e Hungria não permite que o Fundo de Recuperação Económica Europeia avance

Lusa

O combate à Covid 19 foi o tema principal do Conselho Europeu de ontem, onde participou o primeiro-ministro António Costa, numa reunião virtual. Uma reunião que também ficou marcada pelo veto da Hungria e da Polónia, ao Fundo de Recuperação Económica.