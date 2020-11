Lagarde aponta para "as próximas semanas" recalibração da política monetária

Assinalando que "é importante assegurar que as condições de financiamento permanecem favoráveis" para os soberanos, Christine Lagarde apontou, no encerramento do discurso de abertura do Fórum do BCE, que devem surgir novidades nas próximas semanas.

"O Conselho de Governadores anunciou no mês passado que iremos recalibrar os nossos instrumentos", tendo sido "unânime no seu compromisso de assegurar que as condições permanecem favoráveis para apoiar a atividade económica.

"Nas próximas semanas teremos mais informação sobre a qual basear a nossa decisão acerca desta recalibração, incluindo mais dados sobre o sucesso das novas medidas de confinamento", bem como "um novo conjunto de previsões macroeconómicas e mais clareza sobre os planos orçamentais e as perspetivas para a distribuição de vacinas", disse a responsável.

Christine Lagarde apontou também que os programas de compra de ativos "PEPP [Programa de Compras de Emergência Pandémica] e as TLTROs [Operações de Refinanciamento de Prazo Alargado Direcionadas] provaram a sua eficácia no ambiente atual e podem ser ajustados dinamicamente", pelo que "devem permanecer os principais instrumentos" de política monetária, apesar de "todas as opções estarem em cima da mesa".

A presidente do BCE defendeu também que "o que importa é não só o nível das condições de financiamento, mas também a duração do apoio das políticas".

"Todos os setores da economia têm de ter confiança de que as condições de financiamento vão permanecer excecionalmente favoráveis enquanto for necessário - especialmente agora que o impacto económico da pandemia se vai estender bem dentro do próximo ano", referiu.

Na abertura do discurso, Christine Lagarde advertiu que a recuperação económica da pandemia de covid-19 poderá ser "turbulenta" e dependente do ritmo de distribuição de uma vacina.

"Infelizmente, a recuperação económica da emergência pandémica pode muito bem ser turbulenta. Estamos a assistir a um forte ressurgimento do vírus e isto introduziu uma nova dinâmica", disse Christine Lagarde na abertura do Fórum do BCE sobre Bancos Centrais, que decorre este ano virtualmente devido à pandemia.

No evento, que normalmente se realiza em Sintra, no distrito de Lisboa, Lagarde acrescentou que a recuperação económica "pode não ser linear, mas sim irregular, em `para-arranca`, e contingente ao ritmo de distribuição da vacina".